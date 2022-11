BEIJING, China, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Chinesen und Thailänder können, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen, durch Musik miteinander kommunizieren, denn Musik kennt keine Grenzen, sagte Peng Liyuan, die Frau des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Peng machte diese Äußerungen bei einem Besuch des Princess Galyani Vadhana Institute of Music in Thailand am Samstagmorgen in Begleitung von Naraporn Chan-o-cha, der Ehefrau des thailändischen Premierministers Prayut Chan-o-cha.