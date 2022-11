AUTOMOBILI PININFARINA BESTÄTIGT REKORDLEISTUNG DES BATTISTA BEIM DEBÜT IN DEN VEREINIGTEN ARABISCHEN EMIRATEN

Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina bestätigt die rekordbrechenden Leistungskennzahlen des rein elektrischen Battista GT-Supersportwagens

Der Battista feiert mit einer Demonstration seiner Leistungsfähigkeit im Dubai Autodrome sein dramatisches Debüt und beeindruckt in der letzten Zulassungsrunde mit einer Reihe von Weltrekorden:

Die in Handarbeit durchgeführte Fertigung des rein elektrischen GT-Supersportwagens von Automobili Pininfarina begann Anfang 2022 im Atelier des Fahrzeugbauers im italienischen Cambiano. Die ersten Auslieferungen an Kunden haben bereits begonnen

Sehen Sie sich an, wie der Battista im Dubai Autodrome Weltrekorde bricht: https://youtu.be/KD8r4jpZiSk

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- Der italienische Luxus-Automobilhersteller Automobili Pininfarina hat die Leistungskennzahlen des rein elektrischen Battista GT-Supersportwagens bestätigt: Die rekordbrechenden Spezifikationen für Beschleunigung und Bremsweg wurden zum ersten Mal veröffentlicht.

Die Startsteuerungstechnik des rein elektrischen Battista sorgt mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 mph in 1,79 Sekunden, von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden, von 0 auf 120 mph in 4,49 Sekunden und von 0 auf 200 km/h in nur 4,79 Sekunden für ein Beschleunigungsvermögen, das Formel-1-Fahrzeuge in den Schatten stellt. Ein so schnelles Fahrzeug wie der Battista benötigt ein kraftvolles Bremssystem − die offiziellen Tests bestätigen, dass der Battista über die weltweit schnellste elektronische Bremsregelung verfügt: Innerhalb von nur 31 m bremst das Fahrzeug von 100 auf 0 km/h ab.