PEKING, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- „China und Thailand stehen sich wie eine Familie nahe", sagte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Treffen mit dem thailändischen Premierminister Prayut Chan-o-cha am Samstag in Bangkok, Thailand.

China stehe an einem neuen historischen Ausgangspunkt und sei bereit, der Freundschaft eine neue Bedeutung zu verleihen, eine neue Ära der bilateralen Beziehungen einzuleiten und den Menschen in beiden Ländern mehr Vorteile zu bringen, so Xi.

Eine stabilere, wohlhabendere und nachhaltigere chinesisch-thailändische Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft werde die künftige Richtung der Beziehungen bestimmen, sagte Xi, während sich die beiden Länder auf den 50. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Thailand im Jahr 2025 vorbereiten.

Stabiler

Die Stärkung des gegenseitigen politischen Vertrauens und der gegenseitigen Unterstützung trägt zum Aufbau einer stabileren chinesisch-thailändischen Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft bei.

In wichtigen Grundsatzfragen in Bezug auf die nationale Souveränität, die Vereinheitlichung und die territoriale Integrität bekräftigten die beiden Länder ihr Engagement für die weitere Stärkung des gegenseitigen Vertrauens, Verständnisses und der Unterstützung, heißt es in einer am Samstag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung.

Die chinesische Seite respektiert die nationale Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität Thailands. Die thailändische Seite hält an der Ein-China-Politik fest und erkennt Taiwan als unveräußerlichen Teil Chinas und die Regierung der Volksrepublik China als einzige rechtmäßige Regierung an, die ganz China vertritt, und unterstützt Chinas Grundsatz „Ein Land, zwei Systeme".

Da China und Thailand in vielerlei Hinsicht ein gemeinsames Interesse an der Aufrechterhaltung des regionalen und globalen Friedens und der Stabilität haben, werden sie die Zusammenarbeit im Rahmen der Globalen Sicherheitsinitiative ausloten und eine enge Kommunikation und Koordination bei der Bewältigung der Auswirkungen traditioneller und nicht-traditioneller Sicherheitsherausforderungen wie Terrorismus, Klimawandel und Cybersicherheit pflegen, heißt es in der Erklärung.