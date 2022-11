Der DAX wird aktuell mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 14.410PKT gehandelt.

Auch die US-Erholung stagniert auf dem höchsten Niveau seit August im Dow Jones sowie September im marktbreiten S&P 500 und den Technologie-Indizes der Nasdaq. Letztere kamen am Vorabend sogar deutlicher zurück. Die Wachstumshoffnungen der Anleger für China erhielten durch die stark steigenden Covid-Fälle wieder einen Dämpfer. Nach ihrem schlechten Wochenstart zeigten sich Asiens Börsen am Morgen aber zuletzt etwas erholt./ag/stk

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem schwächeren Wochenstart zeichnen sich im Dax am Dienstag wieder kleine Gewinne ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart 0,2 Prozent höher auf 14 406 Punkte. Der Dax tut sich nach wochenlanger Rally auf dem höchsten Niveau seit Anfang Juni etwas schwer - nach einem Anstieg um fast 22 Prozent seit Ende September.

