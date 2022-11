Europäische Life-Sciences Kunden und CRB-Mitarbeiter profitieren von den neuen Räumlichkeiten in Stuttgart

STUTTGART, Germany, 22. November 2022 /PRNewswire/ -- CRB, ein weltweit führender Anbieter von nachhaltigen Ingenieur-, Architektur-, Bau- und Beratungslösungen für die Life-Sciences- und Lebensmittelindustrie, gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Standort in Stuttgart in größere Räumlichkeiten in der historischen Stadt Böblingen verlegt hat, einem Zentrum für Technologie und Industrie.

Zusammen mit dem kürzlich erweiterten Standort in Basel, Schweiz, positioniert sich CRB mit der neuen Niederlassung in der Region Stuttgart für ein kontinuierliches, schnelles Kunden- und Mitarbeiterwachstum und verstärkt sein Vorhaben, die AEC-Marktführerschaft in der Europäischen Region auszubauen. Die Räumlichkeiten in Böblingen ermöglichen es CRB, sein Fachpersonal um bis zu 50 % aufzustocken, um weiterhin die europäischen Märkte für Life Sciences, Biotechnologie und Wachstumsmärkte zu bedienen. Kürzlich wurde das Unternehmen von Engineering News-Record auf Platz 44 der Top 50 Design-Firmen in internationalen Märkten gelistet.

Das neue Büro in Böblingen verfügt über eine Vielzahl von Besprechungsräumen, die nach regionalen Gebieten benannt sind und mit Kunstwerken gestaltet wurden, die die außergewöhnliche Landschaft, die Architektur und die Wahrzeichen der Region widerspiegeln. Zu den neuen Räumlichkeiten von CRB gehören ein Schulungsraum, eine Betriebsküche sowie Gemeinschafts- und private Pausenräume. Das Büro ist leicht mit dem öffentlichen Nahverkehr zu erreichen und liegt in Laufnähe zu zahlreichen historischen und kulturellen Attraktionen der Stadt.

Kürzlich hat das Unternehmen auch den Umzug seiner Basler Niederlassung in ein neues Büro abgeschlossen, das die Möglichkeiten für Mitarbeiter und Kunden in einer Stadt erweitert, die sich zu einem globalen Drehkreuz für die Pharmaindustrie entwickelt hat. Die Räumlichkeiten von CRB sind nur einen kurzen Spaziergang von der historischen Altstadt Basels entfernt und bieten ausreichend Platz für Kundenbesprechungen sowie eine Büroaufteilung, die die Zusammenarbeit und die Arbeitsatmosphäre für die Mitarbeiter optimiert.