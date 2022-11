TCL gewinnt zwei CES® 2023 Innovation Awards und bestätigt damit seine Führungsrolle in der Display-Technologie

Corona, Kalifornien (ots/PRNewswire) - TCL Electronics, einer der dominanten

Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen für

Unterhaltungselektronik, fühlt sich geehrt, nicht einen, sondern zwei CES® 2023

Innovation Awards für seine beiden Geräte, den TCL Mini LED 4K TV 75C935 und den

TCL Mini LED 4K TV 75C835 (erhältlich in Nordamerika als 75R655 der 6er-Serie)

gewonnen zu haben. Beide Produkte stellen beeindruckendes innovatives Design und

technische Merkmale zur Schau, die nach den strengen Bewertungskriterien der

Jury hoch bewertet wurden, und schließen sich damit einer elitären Gruppe von

Produkten an.



Die CES® Innovation Awards sind ein jährlicher Wettbewerb zur Auszeichnung von

herausragendem Design und Engineering im Bereich technische Konsumgüter. Die

Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger findet auf der CES® Unveiled im Januar

in New York statt, einer intimen Veranstaltung mit einigen der einflussreichsten

Medien der Technologiebranche, auf der präsentiert werden wird, was CES® für

2023 zu bieten hat.