Cisco überrascht im abgelaufenen Quartal: Umsatz- und Ergebnisentwicklung des Netzwerkspezialisten übertreffen die durchschnittlichen Analystenschätzungen. Zudem zeigt sich der Konzern auch weiterhin optimistisch.

Wie Cisco mitteilte, lag der Erlös in den drei Monaten bis Ende Oktober bei 13,6 Milliarden Dollar. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresgeschäftsquartal entspricht das einer Steigerung von sechs Prozent. Der Betriebsgewinn verbesserte sich ebenfalls, aber weniger dynamisch, um 3 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar. Die durchschnittlichen Erwartungen der Marktexperten wurden übertroffen.

Cisco spielte eigenen Angaben zufolge dabei eine spürbare Entspannung der globalen Lieferkettenproblematik in die Hände. Die Lage dürfte sich zudem weiter verbessern: Für das gesamte laufende Geschäftsjahr peilt Cisco ein Umsatzwachstum zwischen 4,5 und 6,5 Prozent an.

Cisco-Aktie ist nach oben ausgebrochen

Die Aktie von Cisco befindet sich zwar in einem Abwärtstrend in diesem Jahr, ist aber nach den starken Zahlen nach oben ausgebrochen. Nun wird die 200-Tagelinie (rot) bei rund 47,50 Dollar getestet. Der MACD (Momentum) ist leicht aufwärts gerichtet und stützt die aktuelle Erholung. Die nächste signifikante Unterstützung befindet sich am Jahrestief bei 38,50 Dollar.