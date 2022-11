Trench Metals entdeckt im Uranprojekt Higginson Lake mehrere Zonen mit stark erhöhter Radioaktivität

Vancouver, Kanada – 21. November 2022 – Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) gibt die vorläufigen Ergebnisse des jüngsten Feldexplorationsprogramms bekannt, einschließlich der Entdeckung mehrerer Zonen mit stark anomaler Radioaktivität im Uranprojekt Higginson Lake im Norden von Saskatchewan. Im Zielgebiet Corrigan Lake wurden an drei Stellen radioaktive (**) Messwerte, gemessen als Zählimpulse pro Sekunde (cps), erfasst, die auf den Handgeräten über die Skala hinaus ausschlugen (über 65.500 cps).

Das Uranprojekt Higginson Lake erstreckt sich über eine Grundfläche von rund 5.900 Hektar und liegt 52 Kilometer nordöstlich der Stadt Stony Rapids; es ist über den Highway 905 und den Highway 964 erreichbar. Im Uranprojekt Higginson Lake lagern zwei angedeutete Reserven mit insgesamt 4,8 Millionen Pfund U308(*), die anhand von historischen Bohrungen ermittelt wurden.

Das jüngste Explorationsprogramm diente dazu, historische Uranvorkommen zu bestätigen, Ausdehnungen und Trends der Radioaktivität zu skizzieren und Ziele für geplante Bohrungen im Jahr 2023 zu priorisieren. Vier Zielgebiete wurden untersucht, in denen allen eine signifikante Radioaktivität gemeldet wurde. Gesteinsproben, Schürfungen und geologische Kartierungen wurden abgeschlossen und insgesamt 75 Gesteinsproben zur Analyse an SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon geschickt.

Highlights im Zielgebiet:

- Uran-Explorationsprojekt Corrigan Lake – das nahe am Zentrum der Liegenschaft Higginson Lake gelegene Vorkommen lieferte auf einem Gammastrahlen-Szintillometer-Handgerät Radiation Solutions RS-120Super-SCINT oder einem Gammastrahlen-Spektrometer-Handgerät Radiation Solutions RS-125 Super-SPEC die höchsten radioaktiven Messwerte (gemessen als Zählimpulse pro Sekunde (cps), einschließlich dreier Messwerte, die über die Skala hinausgingen (mehr als 65.500 cps). Diese stehen mit uraninithaltiger Mineralisierung in flachen, historischen Gräben in Zusammenhang. Mehrere andere hochradioaktive Messwerte reichen von 10.003 bis 47.100 cps.