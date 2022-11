DAX Tradingchance: +90% p.a. Rendite-Chance mit Discount Put Optionsschein

Der DAX konnte sich von seinen Jahrestiefs bereits deutlich erholen. Jetzt stehen allerdings massive Widerstände bevor und das Sentiment ist in den Gier-Bereich vorgedrungen. Kurzfristig ist also eine Gegenbewegung möglich. Wie diese mit einem Discount Put Optionsschein umgesetzt werden könnte, erfahrt ihr in diesem Video.

