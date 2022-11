Wirtschaft Deutsche Raumfahrtagentur macht Druck auf Italien und Frankreich

Köln (dts Nachrichtenagentur) - Vor der Ministerratstagung der Europäischen Weltraumorganisation (Esa) macht der Chef der Deutsche Raumfahrtagentur Druck auf Italien und Frankreich. "Wir wollen die Kommerzialisierung der Raumfahrt voranbringen und mehr Wettbewerb wagen", sagte Walther Pelzer, Vorstandsmitglied im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem "Spiegel".



Das sehe man aber nicht überall so, weil "einige Länder in die großen Weltraumfirmen in der Vergangenheit viel öffentliches Geld gesteckt haben". Dadurch, so Pelzer, komme "dann der Wunsch auf, dass bestimmte Satelliten exklusiv mit Vega-Raketen aus Italien oder Ariane-Raketen aus Frankreich fliegen sollen". Man könne seine Märkte aber nicht abschotten, wenn man privates Kapital akquirieren wolle.