BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight'

Der Analyst erwartet ein Kursziel von 32,50 € , was eine Steigerung von +20,44% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen .

Die AXA Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 27,01EUR gehandelt.

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Axa in einem Branchen-Ausblick auf 2023 von 31,50 auf 32,50 Euro angehoben. Die Einstufung beließ die zuständige Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Overweight". Der Versicherungssektor stehe vor einem komplizierten Jahr mit Unsicherheiten. Eine Rezession wäre nicht positiv, der Einfluss wäre aber begrenzt. Axa ist eine ihrer wichtigsten Empfehlungen. Die US-Tochter Axa XL sei kein Sorgenpunkt mehr./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer