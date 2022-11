Die historischen Zinserhöhungen der US-Notenbank und die Angst vor einer globalen Rezession belasten Aktien wie NVIDIA. Der Chipriese hat im Wirtschaftsjahr 2022/23 immer noch ein erwartetes KGV von aktuell 46,81 und reagiert daher sehr sensibel auf Zweifel am Wachstum. Die Anleger waren deshalb vor der Veröffentlichung der Quartalszahler am 16. November 2022 sehr vorsichtig. Der Umsatz von NVIDIA ist dabei nach dem Boom in der Pandemie nicht so stark gefallen wie befürchtet. Das Geschäft mit Grafikkarten ging zwar zurück, dafür gab es aber bei Chips für Rechenzentren ein starkes Wachstum. Trotz eines Kursverlustes von 56 Prozent seit dem All Time High am 22. November 2021 ist der Titel immer noch ambitioniert bewertet. Dies verdeutlicht, dass die Marktteilnehmer an ein zukünftiges Wachstum des Chipproduzenten glauben.

