BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz in einem Branchen-Ausblick auf 2023 von 205 auf 225 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analystin Claudia Gaspari in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Equal Weight". Der Versicherungssektor stehe vor einem komplizierten Jahr mit Unsicherheiten. Eine Rezession wäre nicht positiv, der Einfluss wäre aber begrenzt. In ihre Schätzungen für die Allianz seien nun die Zahlen des dritten Quartals eingeflossen. Außerdem wurde der Bewertungszeitraum weiter in die Zukunft verschoben./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 20:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2022 / 05:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,44 % und einem Kurs von 202,8EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 225

Kursziel alt: 205

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m