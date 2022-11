In der Regel finden diese Zahlen nicht wirklich Beachtung, aber in derzeit ist alles anders. Anleger suchen nach der Antwort auf die Frage, ob die Inflation wirklich ihren Höhepunkt erreicht hat, und nehmen alle Datenpunkte dafür dankend an.

Auf den Erntedank folgt in den USA in diesem Jahr auch ein spannender Black Friday. Der Konsum ist bislang nicht eingebrochen, weil die amerikanischen Verbraucher stark auf Kreditkarten und damit die Möglichkeit des „Konsums auf Pump“ setzen. Dennoch dürften Preisrabatte in diesem Jahr eine noch größere Rolle spielen als sonst. Ob diese am Ende auf die Margen der Händler durchschlagen, werden wir spätestens mit den Zahlen zum vierten Quartal erfahren.