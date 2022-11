Halo Collective gibt umsatzstärkstes Quartal für Budega-Einzelhandelsstandorte bekannt und plant Fortsetzung von Expansion

Toronto, 22. November 2022. Halo Collective Inc. (NEO: HALO, OTCQB: HCANF, Deutschland: A9KN) („Halo“ oder das „Unternehmen“) gibt das umsatzstärkste Quartal bekannt und setzt die geplante Expansion der Budega-Einzelhandelsstandorte nach der erfolgreichen Eröffnung der ersten beiden Standorte und beträchtlichen Fortschritten bei der Eröffnung des dritten Standorts des Megamarktes fort. Das Unternehmen sucht aktiv nach zusätzlichen Einzelhandelsflächen und Lizenzen für bis zu sieben Standorte in den USA bis Ende 2023, nachdem es die aktuellen Betriebe geprüft hat. Die Einzelhandelsläden sind eine wertvolle Datenquelle für Verkäufe und Verbrauchergewohnheiten, da sie vertikal in das Unternehmen integriert sind und Esswaren, vorgerollte Joints, Vapes, Blüten, Tinkturen, Cremes und mehrere weitere Cannabisprodukte anbieten.