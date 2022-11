Verfallstagsnachlese +++ Thanksgiving – Gefahr für die Börsen

Kurze Verfallstagsnachlese

von Torsten Ewert

der DAX hat am Verfallstermin am Freitag bei 14441,70 Punkten geschlossen und ist damit weit entfernt von den „Zielwerten“ der Stillhalter bei 14.100 bzw. 14.000 Punkten.

Wie der Verfallstag wirkt – oder auch nicht

Der DAX zeigte zwar im Wochenverlauf immer wieder Ansätze für einen Kursrückgang, aber letztlich entwickelten die Bären nicht genug Kraft, um den Kurs weiter nach unten zu drücken:

An der kleinen Kurslücke, die auf die lange Ausbruchskerze der zweiten Novemberwoche folgte (grauer Streifen), endete der Kursrückgang. Ein Grund für die Kraftlosigkeit der Bären könnte gewesen sein, dass die Stillhalter mit ihren Absicherungen zufrieden waren und keine Anstrengungen mehr unternahmen, um den Kurs zu drücken.

Dieses Beispiel zeigt nachdrücklich, dass die Verfallstagskonstellation nur ein Baustein der Marktanalyse ist – und keinesfalls der entscheidende sein muss. Darauf habe ich hier immer wieder hingewiesen; nun haben wir wieder ein sehr lehrreiches Beispiel dafür. Das sollten Sie für künftige Verfallstags-Trades abspeichern und im Hinterkopf behalten.

Thanksgiving – Gefahr für die Börsen

Doch eine Korrektur nach dem starken Anstieg der Vorwochen ist damit keineswegs aufgehoben, sondern vielleicht nur aufgeschoben. In dieser Woche ergibt sich für die Bären unter Umständen die nächste Gelegenheit zurückzuschlagen.

Warum Thanksgiving auch für die Börsen wichtig ist

In den USA wird am Donnerstag Thanksgiving gefeiert, das wichtigste Familienfest des Jahres. Die Börsen sind an diesem Feiertag geschlossen, und am Freitag findet nur ein verkürzter Handel statt. Dennoch ist Thanksgiving für die Börse bedeutsam, denn am Wochenende fällt der Startschuss für den Einkauf der Weihnachtsgeschenke.

Für den Handel sind dieses Wochenende und die weiteren Wochen bis zum Jahresende die wichtigste und profitabelste Zeit des Jahres. Entsprechend umfangreich sind die Werbemaßnahmen, die wir auch hierzulande längst kennen: Black Friday- und Cyber Monday-Angebote werden schon überall massiv beworben und viele Anbieter starten gleich eine Black bzw. Cyber Week (oder sogar beides).