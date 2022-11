Die Straffung der Geldpolitik des Eurosystems lässt Kundenzinssätze steigen



Die Dynamik der österreichischen Wirtschaft schwächt sich nach einem kräftigen Wachstum im ersten Halbjahr 2022 ab. Die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine sowie die hohe Inflation wirken dämpfend auf die Konjunktur. Um den Preissteigerungen entgegenzuwirken, hat die EZB in ihrer jüngsten Entscheidung weitere restriktive Maßnahmen beschlossen. "Die Straffung der Geldpolitik überträgt sich bereits auf die Kundenzinsen im österreichischen Kreditgeschäft", sagte Gouverneur Robert Holzmann anlässlich der Präsentation der 44. Ausgabe des Financial Stability Report der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Trotz steigender Kundenzinssätze ist die Unternehmensnachfrage nach Bankkrediten nach wie vor hoch. Lieferkettenprobleme infolge des Kriegs in der Ukraine sowie die jüngsten Preissteigerungen erhöhen den Liquiditätsbedarf der österreichischen Unternehmen. Die Verschuldungsquote des Unternehmenssektors ist zuletzt leicht gestiegen, liegt aber deutlich unter dem Euroraum-Durchschnitt. Die Anzahl der Unternehmen, die ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen können, ist nach wie vor stabil, wie jüngste Zahlen zum Insolvenzgeschehen zeigen.