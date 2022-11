"Supply Chains matter!"- 5 Dinge, die Logistikunternehmen vom Deutschen Logistik-Kongress mitnehmen müssen (FOTO)

Gera (ots) - Funktionierende Lieferketten sind für die Wirtschaft von

unschätzbarer Bedeutung. Auch auf dem Logistik-Kongress in Berlin am 19. Oktober

waren diese daher ein großes Thema. Unter dem Motto "Supply Chains matter!"

machten die Veranstalter auf die Systemrelevanz der Logistikbranche aufmerksam.



Bei vielen Unternehmen sieht Lucas Fischer jedoch Nachbesserungsbedarf. "Will

ein Logistikunternehmen langfristig über Wasser bleiben, ist jetzt der richtige

Zeitpunkt, um nach konkreten Lösungen für Probleme in der Branche Ausschau zu

halten", meint der Experte für Mitarbeitergewinnung. Was die Betriebe aus den

Themen des Logistik-Kongresses und der aktuellen Situation lernen können, verrät

Fischer in einem exklusiven Expertenbeitrag.