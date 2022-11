Dell konnte wegen einer stabilen Nachfrage nach Servern und verbesserter Lieferketten einen deutlichen Gewinnanstieg eingefahren. Der operative Gewinn verbesserte sich um 68 Prozent auf 1,76 Mrd. US-Dollar, der Gesamtumsatz fiel beim PC-Hersteller zwar um sechs Prozent auf 24,7 Mrd. Dollar, lag jedoch immer noch über den Erwartungen der Marktbeobachter. Dies beflügelte die Dell-Aktie im nachbörslichen Handel um gut sieben Prozent direkt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts und über den seit dem Jahreswechsel laufenden Abwärtstrend. Schafft es die Aktie auf Wochenschlusskursbasis das Niveau zu halten, könnte ein Trendwechsel einsetzen und würde wieder vielversprechende Long-Chancen an den Tag bringen.

Stabile Lieferketten

Obwohl sich die Lage bei den Lieferketten zuletzt etwas entspannt hat, fürchten Anleger weiterhin die restriktiven Corona-Maßnahmen in China, die sich zuletzt wieder häufen. Um aus technischer Sicht greifbare Long-Signale mit Zielen bei 49,24 und darüber im Bereich von 52,00 US-Dollar zu erhalten, muss mindestens ein Wochenschlusskurs oberhalb von 44,00 US-Dollar gelingen. Anderenfalls würde die Aktie Gefahr laufen, wieder in den ursprünglichen Abwärtstrend zurückzufallen und die Konsolidierung vorläufig fortzusetzen. Unterhalb eines Niveaus von 38,20 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf Rücksetzer zurück an 36,72 US-Dollar merklich zunehmen, darunter müsste ein Test der Jahrestiefs bei 32,90 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden. Als Anlagevehikel könnten sich Investoren das im Folgenden vorgestellte Faktor-Zertifikat ausgestattete mit einem fest eingebauten Hebel von 3,0 etwas näher anschauen.