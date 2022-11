KfW mahnt mehr Investitionen der Firmen in Klimaschutz an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschlands Unternehmen müssen einer Studie zufolge ihre Investitionen in den Klimaschutz erhöhen, damit die Bundesrepublik ihre selbstgesteckten Ziele erreichen kann. Nach einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW unter rund 11 000 Firmen aller Größenklassen steckte die Wirtschaft 2021 insgesamt etwa 55 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen im Inland. "Jeder achte Euro aller Investitionen des deutschen Unternehmenssektors von 433 Milliarden Euro floss im vergangenen Jahr in Energiewendevorhaben", erläuterte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib am Dienstag.

"Das sind beeindruckende Summen und es ist ein guter Anfang, allerdings muss noch mehr passieren." Um Klimaneutralität in Deutschland bis 2045 zu erreichen, seien Gesamtinvestitionen von etwa 5 Billionen Euro nötig, sagte Köhler-Geib. Allein private Unternehmen müssten jährlich Investitionen in Höhe von 120 Milliarden Euro klimafreundlich ausrichten. "Das Ambitionsniveau muss sich folglich in den kommenden Jahren noch mehr als verdoppeln", mahnte sie bei der Vorstellung des neuen KfW-Klimabarometers.