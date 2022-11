Bayer - Durchbruch!

Die Short-Position im Bereich von 54,00 Euro ging bisher nicht auf. Der Stopp ist noch etwas entfernt, die Aktie muss nun am Widerstand im Bereich um 54,80 Euro wieder nach unten abprallen. Kommt es doch zu einem weiteren Hochlauf, wäre ein Anstieg bis in den Widerstandsbereich von 56,50 Euro zu erwarten.

Am Vortag hieß es im Insight: "Kommt es zu einem Durchbruch nach oben, wäre die nächste Anlaufmarke am Widerstand um 54,80 Euro zu sehen. Kommt es hingegen wie bereits zuvor zu einem Abprall am 200er-EMA nach unten, wäre mit einem Rücklauf bis in den Bereich von 52,60 Euro zu rechnen. Hier verläuft aktuell auch der 10er-EMA, der diese Unterstützung weiter verstärkt."

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer