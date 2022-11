Anlass der Studie: Update

Ergebnis auch nach 9M noch unter Vorjahr - Erreichen der oberen Guidance-Hälfte erscheint ambitioniert



Sto hat am Freitag über die Entwicklung in den ersten neun Monaten 2022 berichtet und die Guidance erwartungsgemäß bestätigt.



Höhere Verkaufspreise treiben Top-Line: Nach 9M stieg der Umsatz um 13,2% yoy auf 1.381,6 Mio. Euro. Für Q3 impliziert dies ein Wachstum von 11,6% yoy auf 493,2 Mio. Euro, was leicht über unserer Prognose liegt (487,0 Mio. Euro). Laut Sto war der Zuwachs in Q3 insgesamt auf die notwendige Erhöhung der Verkaufspreise zurückzuführen, vor allem im Juli und August blieb die Nachfrage jedoch aufgrund einer durch die hohen Temperaturen beeinträchtigten Tätigkeit auf den Baustellen hinter den Erwartungen zurück. Bereinigt um Erstkonsolidierungs- und per saldo positive Währungskurseffekte wuchs Sto in den ersten drei Quartalen um 11,7% yoy. Das Inlandsgeschäft blieb mit einem Zuwachs von 10,0% yoy auf 595,4 Mio. Euro yoy deutlich hinter der Dynamik im Ausland zurück (+15,8% yoy auf 786,2 Mio. Euro). Letztere basiert u.a. auf staatlichen Förderprogrammen zur energetischen Gebäudesanierung in Frankreich und Italien. Die Auslandsquote stieg dementsprechend auf 56,9% (+1,2 PP yoy). Angesichts der guten Rahmenbedingungen hatte Sto kürzlich zudem die restlichen 48% der italienischen Tochter von den bisherigen Minderheitseigentümern übernommen. Die Sto Italia Srl beschäftigt aktuell über 50 Mitarbeiter und konzentriert sich vor allem auf den Vertrieb von Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS).

Ergebnisrückgang auch in Q3: Da Sto die spürbaren Preissteigerungen in der Beschaffung noch nicht vollumfänglich an die Kunden weiterreichen konnte, ging die Rohertragsmarge nach 9M auf 50,0% zurück (MONe: 50,4%; Vj.: 52,5%). Darüber hinaus trugen u.a. gestiegene Frachtkosten dazu bei, dass das Konzernergebnis auch in Q3 unter dem Vorjahreswert rangierte (H1: -17,7% yoy). Die Investitionen liegen mit 24,5 Mio. Euro noch deutlich hinter dem nun revidierten Jahresziel von ca. 48,0 Mio. Euro (zuvor: > 60 Mio. Euro), was u.E. auf anhaltende Lieferprobleme bei Investitionsgütern hindeutet.



