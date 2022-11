Neue Verspätung bei finnischem Atomreaktor Olkiluoto 3

HELSINKI (dpa-AFX) - Der neue finnische Atomreaktor Olkiluoto 3 hat weiter mit Verspätungen zu kämpfen und kann frühestens Ende Januar 2023 die reguläre Stromproduktion aufnehmen. Das teilte der Betreiber TVO am Montagabend mit. Grund sei ein Schaden an den Speisewasserpumpen, der im Oktober entdeckt worden sei und dessen Untersuchung noch andauere.

Olkiluoto 3 - der dritte Reaktor im Atomkraftwerk Olkiluoto an der Westküste Finnlands - sollte ursprünglich bereits 2009 in Betrieb gehen. Es kam aber immer wieder zu Verzögerungen und gestiegenen Baukosten. Im Dezember 2021 war der Reaktor mit mehr als einem Jahrzehnt Verspätung in Gang gesetzt worden. In diesem Dezember hatte Olkiluoto 3 eigentlich die reguläre Stromproduktion aufnehmen sollen.

Finnland setzt unter anderem auf Atomkraft, um Energieimporte aus Russland zu ersetzen. Neben Olkiluoto gibt es ein weiteres Kraftwerk mit zwei Reaktoren, Loviisa./wbj/DP/mis