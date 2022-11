Trendwende erreicht den Osten In knapp jedem 4. Kreis sinken die Wohnungspreise innerhalb eines Jahres

Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotspreise von Wohnungen in den

Stadt- und Landkreisen aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen,

Sachsen-Anhalt, Thüringen und Berlin von immowelt zeigt:



- Ende des Immobilienbooms naht: In 12 von 50 untersuchten Stadt- und

Landkreisen sinken die Kaufpreise innerhalb eines Jahres - in der Spitze um 14

Prozent im Erzgebirgskreis

- Rückgänge in Jena (-12 Prozent), Potsdam (-4 Prozent), Leipzig und Halle (je

-2 Prozent) - Anstiege in Berlin (+3 Prozent), Dresden (+4 Prozent) und

Magdeburg (+10 Prozent)

- Ländliche Regionen mit starken Verteuerungen: Landkreise Barnim und Leipzig

(jeweils +27 Prozent) mit größtem Plus