Repräsentative Studie zum Kfz-Wechseltag Fast jeder Zweite empfindet eine Kfz-Versicherung als besonders wichtig (FOTO)

Frankfurt (ots) - Fairness bei der Beitragsberechnung oder die Frage, ob man

auch in der Versicherungsbranche den Sprung in die Digitalisierung wagen sollte

- Themen rund um die Kfz-Versicherung bleiben für viele Menschen in Deutschland

umstritten. Der digitale Versicherungsmanager CLARK (http://www.clark.de) fand

in einer neuen repräsentativen Studie in Zusammenarbeit mit dem

Meinungsforschungsinstitut YouGov heraus: Rund jede:r sechste Befragte stimmt

zu, digitale Versicherungsangebote grundlegend interessant zu finden (17

Prozent), während 13 Prozent sich von dem Papierkram in Zusammenhang mit

Versicherungen gestört fühlen [1]. Passend zum 30. November, dem jährlichen

Stichtag für den Kfz-Versicherungswechsel, gibt es von CLARK Tipps rund um die

Fahrzeugversicherung und einen Einblick in geschlechtsspezifische Differenzen.



Fairness bei Versicherungen