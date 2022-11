Ranking zur Nachhaltigkeitsberichterstattung Debeka mit Gold ausgezeichnet

Koblenz (ots) - Die Debeka erfüllt den Gold-Standard beim

ESG-Unternehmensranking von Zielke Research Consult GmbH und dem Analysehaus

MORGEN & MORGEN. ESG beschreibt die Kriterien in den Nachhaltigkeitsbereichen

Umwelt (Environment), Soziales (Social) und guter Unternehmensführung

(Governance). Das Label bescheinigt dem fünftgrößten deutschen Versicherer die

höchste Auszeichnung für Transparenz und Konkretisierung der

Nachhaltigkeitsberichterstattung. Im Vergleich zum letzten Ranking konnte das

Unternehmen seine Punktzahl deutlich steigern.



"Die Auszeichnung ist für uns Lob und Ansporn zugleich. In unserem

Unternehmensleitbild heißt es: 'Wir sind uns der Verantwortung gegenüber den

Mitgliedern, den Mitarbeitern, der Gesellschaft und der Umwelt bewusst.' Und das

meinen wir auch so. Wir konnten im Bereich Nachhaltigkeit schon viele Erfolge

erzielen, wissen aber auch, dass wir unsere Bemühungen noch weiter intensivieren

müssen. Transparenz ist hier für uns ein entscheidendes Stichwort", sagt Thomas

Brahm, Vorstandsvorsitzender der Debeka.