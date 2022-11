dynaCERT startet Privatplatzierung von Emissionszertifikat-Wandelanleihen

Die Emissionszertifikat-Wandelanleihen sollen zurzeit im Rahmen einer nicht vermittelten Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden, die als erste ein langfristiges Engagement im Bereich der Emissionszertifikate eingehen möchten, einschließlich Pensionsfonds, Investmentfonds, Wachstumsfonds, Family Offices und wohlhabender Privatpersonen, sowie großen Ausgebern in Kanada, die zu jenen zählen, die jedes Jahr Emissionszertifikat-Termingeschäfte kaufen und diese anschließend einlösen, um ihre Treibhausgase (THG) auszugleichen und ihre ESG-Anforderungen zu erfüllen. Diese Unternehmen könnten auch Öl- und Gasproduzenten, Pipelines und Versorgungsunternehmen, Bergbauunternehmen, Industrieunternehmen wie Fertigungs-, Chemie- oder Zementwerke, Fluggesellschaften und Transportunternehmen beinhalten.

Toronto (Ontario), 22. November 2022. dynaCERT Inc. (TSX: DYA, OTCQX: DYFSF, FWB: DMJ) („dynaCERT“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Angebot von bis zu 10.000.000 $ in Form von Emissionszertifikat-Wandelanleihen im Rahmen einer Privatplatzierung in Kanada gestartet hat. Das Angebot kann nicht zu Stammaktien des Unternehmens umgewandelt werden und ist für die Aktionäre des Unternehmens nicht verwässernd.

Diese Pressemitteilung ist nicht für die Veröffentlichung in den USA oder für Nachrichtendienste in den USA geeignet.

