China veranstaltet erste inländische Eis- und Schneeveranstaltung nach den Olympischen Winterspielen

Yichun, China (ots/PRNewswire) - Im Jahr 2022 begann für China die Ära nach den

Olympischen Winterspielen. Vom 13. bis 19. November fand die chinesische

Curling-Liga 2022 (Yichun) in der Stadt Yichun in der nordostchinesischen

Provinz Heilongjiang statt. Es war die erste Eis- und Schneeveranstaltung, die

nach den Olympischen Spielen in China stattfand. Mehr als 120 Spieler aus 24

Teams von nationalen Trainingsmannschaften und 8 Regionen auf Provinzebene

nahmen daran teil.



Mit Blick auf die Olympischen Winterspiele 2026 werde die Liga dazu beitragen,

die Wirkung des Spielertrainings zu testen, mehr Talente auszuwählen, die

langfristige Entwicklung des chinesischen Curlings kontinuierlich zu fördern und

die Gesamtstärke der einheimischen Teams zu verbessern, so die Geschäftsstelle

der Stadt Yichun.