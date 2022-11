Umfrage Großes Vertrauen in Pharma-Forschung (FOTO)

- Corona-Pandemie hat Bedeutung von Forschung und Arzneimittelentwicklung

aufgedeckt

- Hohe Erwartungen an medizinischen Fortschritt

- Jedoch: Politik bremst Innovationskraft der Branche



85 Prozent der Deutschen ist erst durch die Corona-Pandemie deutlich geworden,

wie wichtig die Arzneimittelforschung ist. Das ergab eine repräsentative

Bevölkerungsumfrage im Auftrag des Biotech-Unternehmens Amgen. Die Pandemie hat

nachdrücklich gezeigt, dass nicht für jede Krankheit - sei sie auch weit

verbreitet - Therapien existieren und dass es einen großen Bedarf für

medizinische Forschung gibt. Mehr als drei Viertel der Befragten haben zugleich

großes Vertrauen in die Forschungsunternehmen in Deutschland. Das vom Bundestag

frisch beschlossene GKV-Finanzstabilisierungsgesetz schwächt allerdings massiv

den Pharma-Standort und gefährdet dadurch die Gesundheitsversorgung.