Der Weg aus der Krise - lassen Arbeitgeber jetzt ihre Mitarbeiter im Stich? (FOTO)

München (ots) - Drei Viertel der deutschen Unternehmen haben ihre

Mitarbeiter-Benefits gekürzt oder planen dies // Drei von fünf Führungskräften

wollen ihre Mitarbeiter wieder öfter im Büro sehen



Droht der große Knall zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern? Im dritten

Krisenjahr in Folge stehen beide Seiten unter enormen Druck, insbesondere in

finanzieller Hinsicht - und ihre Wünsche und Forderungen könnten demnächst

kollidieren, wie eine neue Studie von LinkedIn* zeigt. Denn derzeit stehen

sowohl eine Reihe von Mitarbeiter-Benefits als auch das Homeoffice zur Debatte.

Und obwohl knapp drei Viertel der befragten Führungskräfte in Deutschland (73

Prozent) befürchten, dass sich Einsparungen negativ auf die Motivation der

Mitarbeiter auswirken könnten, scheinen ihre Prioritäten festzustehen - nicht

zum Vorteil der Arbeitnehmer.