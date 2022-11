Neues Rausch Schokoladenhaus in Peine mit Tesla Schnellladesäulen / Nachhaltige Infrastruktur für die Region Peine (FOTO)

Berlin (ots) - Gemeinsam die Zukunft gestalten - Das Rausch Schokoladenhaus aus

Berlin und der amerikanische Automobilhersteller Tesla realisieren ein Projekt

für den Ausbau nachhaltiger Infrastruktur in Peine. Auf dem Gelände der JR Die

Schokoladenfabrik - dem Produktionsbetrieb der Rausch Gruppe, mit Anschluss an

die Autobahn A2 wird ein neues Gastronomie- und Einkaufserlebnis ganz im Zeichen

der E-Mobilität umgesetzt. Auf einer Gesamtfläche von etwa 3.300 m² wird ein

neues Rausch Schokoladenhaus - nach dem Vorbild des Flaggschiffs in Berlin -

entstehen, das mit einer Auswahl feiner Schokoladen-Kreationen sowie dem

angeschlossenen Schokoladen-Café zum Verweilen einlädt. Das Angebot richtet sich

sowohl an E-Auto Nutzer*innen als auch alle anderen Reisenden und

Schokoladen-Liebhaber*innen.



Der Bau beginnt bereits im Herbst 2022. Die Fertigstellung und Eröffnung sind

für Sommer 2023 geplant.