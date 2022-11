Fiese Abzockmaschen - Moneycops gibt 6 Tipps, woran Beamte einen seriösen Finanzberater erkennen (FOTO)

Stuttgart (ots) - Gemeinsam sind Christof Scheffelmeier, Tim Wanke und Shan

Mirza die Geschäftsführer von Moneycops. Mit ihrem Unternehmen haben die

leidenschaftlichen Finanzexperten sich das Ziel gesetzt, Beamte mit einer

unabhängigen und professionellen Beratung bei der Absicherung zu unterstützen.

Im folgenden Artikel verraten die Experten sechs Tipps, um einen seriösen

Finanzberater für Beamte zu erkennen.



Verbeamtet zu werden, ist ein großer Erfolg, auf den viele Polizisten und andere

Angestellte im öffentlichen Dienst hinarbeiten. Doch nach dem Erfolg folgen auch

neue Hürden. Denn die Absicherung ist eine komplexe Angelegenheit, die laufend

Änderungen unterliegt und auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche

Vorteile, aber auch Fallstricke bietet. Wie viele andere, ging auch Tim Wanke

den üblichen Weg zum erstbesten Versicherungsvertreter. Der Finanzexperte war

selbst zehn Jahre als Polizist im aktiven Dienst und hat am eigenen Leib

erfahren, wie unzureichend Beamte von manch einem Versicherer beraten und

abgesichert werden. Als ihm klar wurde, dass er selbst und 95 Prozent seiner

Kollegen nicht optimal versichert sind, entwickelte Tim Wanke den Wunsch, mit

einer wirklich fundierten und kompetenten Beratung zu helfen.





Daraus entwickelte sich anschließend seine Selbstständigkeit. Gemeinsam mitChristof Scheffelmeier, der inzwischen auf sieben Jahre Erfahrung in derFinanzberatung zurückblicken kann, und Shan Mirza, der als dualer Student in dasBusiness einstieg, gründeten sie die Moneycops. Mit viel Expertise, Erfahrungund einem großen Verständnis für die Zielgruppe helfen sie als DienstleisterPolizisten und anderen Beamten, im Versicherungsdschungel die optimaleAbsicherung zu finden, durch maßgeschneiderte Investments Vermögen aufzubauenund den Traum der Immobilie zu verwirklichen. Dazu ist es vor allem wichtig,seriöse von unseriösen Finanzberatern zu unterscheiden.Tipp 1: Die richtigen Fragen stellenEin guter Berater muss auf die Zielgruppe Beamte spezialisiert sein und sichständig weiterbilden - ganz besonders zu Themen wie Beihilfe und Heilfürsorge."Da es jährlich Hunderte von Änderungen gibt, ist es enorm wichtig, immer aufdem neuesten Stand zu sein", erklärt Tim Wanke. Doch wie findet man heraus, wersich wirklich auskennt? Tim Wanke rät Beamten, im ersten Gespräch sehr konkreteFragen zu stellen. Kennt der Berater sich gut aus, kann er auch spezifischeFachfragen spontan beantworten.Tipp 2: Auf das Produktportfolio achtenViele Banken und Versicherungen haben in manchen Sparten gar keine passendenProdukte anzubieten. Gerade für Beamte gibt es aber häufig Tarife mit