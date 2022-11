Die Spielwarenbranche behauptet sich auch in schwierigem Umfeld

Das aktuelle Jahr 2022 hat neben den coronabedingten Herausforderungen auch mit einer hohen Inflation zu kämpfen. Das hat auch Auswirkungen auf die Spielwarenbranche in Deutschland. Der Markt hat sich im Zeitraum von Januar bis Oktober mit -5% rückläufig im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Dieser Trend zeigt sich seit Mitte des Jahres in allen Vertriebskanälen. Nur der Bereich der Generalists & Specialists weist, bedingt durch den starken Jahresauftakt, noch ein positives aufgelaufenes Ergebnis von +10% auf. Diese Zahlen müssen aber auch im Zusammenhang mit der sehr starken Entwicklung der Spielware während der Hochphase der Corona Pandemie gesehen werden. Hier hatte die Branche hohe Umsatzzuwächse generiert.



Dadurch liegt der aufgelaufene Umsatz trotz der aktuellen Abkühlung noch 12% über dem Ergebnis des Jahres 2019.



Natürlich sehen wir auch in der Spielwarenbranche zum Teil steigende Preise. Der durchschnittliche Verkaufspreis hat sich seit Januar dieses Jahres auf 13,07EUR erhöht. Das entspricht einer Steigerung von 3,8% und liegt deutlich unter der Entwicklung vieler anderer Bereiche.



Rekordnachfrage nach lizenzierten Spielwaren



Ein starker Trend in diesem Jahr kommt aus dem Bereich der Lizenzen. Mit einem Wachstum von +6% (Jan-Okt 22) entwickelt sich der Lizenzmarkt außergewöhnlich stark. Dadurch hat sich der Lizenzanteil in Deutschland auf 26%vergrößert. Die Top 5 der am stärksten wachsenden Lizenzen sind die Themen Star Wars , Jurassic World , Minecraft , Batman und Harry Potter . Gemeinsam stehen sie für über 29 Mio EUR zusätzlichen Lizenzumsatz. Mit Spidey und seine Super Freunde und Asterix konnten auch neue Themen aus dem Stand heraus jeweils mehr als 2 Mio EUR Umsatz generieren.



Ein Blick auf die reinen Lizenzumsätze der Hersteller zeigt, dass die Firmen Lego , Tonies , Simba Dickie , Hasbro und Mattel das Top 5 Ranking belegen und gemeinsam für fast 60% der Lizenzumsätze stehen. Wir rechnen auch im laufenden Weihnachtsgeschäft mit einer verstärkten Nachfrage nach den Produkten rund um die beliebten Charaktere aus Serien, Film und Buch.



Bauen und Konstruieren ist nach wie vor sehr beliebt im deutschen Markt

Mit einem Marktanteil von 19% ist die Kategorie Building Sets die mit Abstand größte Warengruppe im bisherigen Jahresverlauf und kann sogar nochmals um 5% im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Lego ist hier der unangefochtene Marktführer und kann seine Umsätze um weitere 6% steigern. Dabei sind es vor allem Themen wie Star Wars , Lego Technic , Minecraft oder Creator Expert mit dem größten Umsatzwachstum. Aber auch kleinere Anbieter wie Cobi mit Ihren ikonischen Modellen des Trabant 601 oder dem Opel Rekord C gewinnen hier Markanteile.