Entlastungspaket, Bürgergeld, Freibeträge - was ändert sich 2023?

Düsseldorf (ots) - Wir erleben buchstäblich umwälzende Zeiten mit mehreren

ernsten Krisen gleichzeitig - und einer Inflation, die noch vor wenigen Jahren

kaum jemand für möglich gehalten hätte. Nicht nur aus diesem Grund gibt es im

kommenden Jahr bei Steuern, Finanzen und vielen weiteren Regelungen kleinere und

größere Neuerungen. Was diese Veränderungen jeweils für bestimmte

Bevölkerungsgruppen bedeuten, haben Finanzexpert*innen der TARGOBANK einmal

zusammengestellt.



Familien





Das Kindergeld steigt ab Januar 2023 für Kinder auf 250 Euro - das sind jeweils31 Euro mehr für die ersten beiden Kinder und 25 Euro für das dritte Kind.Einkommensteuerpflichtige Eltern profitieren außerdem von dem um 404 Euro aufjährlich 8.952 Euro erhöhten Kinderfreibetrag (einschließlich des Freibetragesfür den Betreuung-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf).Für Familien mit niedrigem Haushaltseinkommen wird der Höchstbetrag desKinderzuschlags zum Januar 2023 von 229 Euro auf 250 Euro monatlich erhöht.Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerDer Grundfreibetrag bei der Einkommensteuer soll von 10.347 Euro auf 10.908 Eurosteigen. Eine Steuerersparnis kann sich auch durch die Homeoffice-Pauschaleergeben, die bis zu einem Maximalbetrag von 1.000 Euro - 5 Euro je Arbeitstag -auf die Werbungskosten anrechenbar ist. Um die sogenannte kalte Progression zuverringern, werden auch die Grenzen, bei denen der jeweils nächsthöhereEinkommensteuersatz greift, nach oben verschoben. Zustimmung findet dieserAnsatz bei TARGOBANK-Chefvolkswirt Otmar Lang: "Es ist richtig, die kalteProgression und die Erhöhung der Freibeträge jetzt anzupacken. So könnenArbeitnehmende mehr Geld in der Tasche haben, ohne dafür horrende Lohnerhöhungenfordern zu müssen - und damit eine Lohn-Preis-Spirale auszulösen, die diegegenwärtige Inflation zusätzlich anheizen würde."Allerdings sind sozialversicherungspflichtig Beschäftigte vielfach mit höherenBeitragskosten konfrontiert: So steigt der Zusatzbetrag für die gesetzlicheKrankenkasse von 1,3 auf 1,6 Prozent des Bruttoeinkommens, die Hälfte davonentrichten die Arbeitnehmenden. Auch die Beiträge für dieArbeitslosenversicherung steigen um 0,1 auf 2,6 Prozent. Schließlich erhöhensich auch die Kosten für die Rentenversicherung - hier steigen die Beiträge umeinen Zehntel Prozentpunkt auf 18,7 Prozent. Abgemildert wird dies für vieleaber dadurch, dass ab 2023 die Rentenbeiträge voll steuerlich absetzbar sind.Gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte, die krank werden, müssen dem