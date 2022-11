Betriebsarztservice gibt seine Series A-2 Finanzierung in Höhe von 6,8 Millionen Euro bekannt, um den Markt für Arbeitsschutz in Deutschland und Europa zu digitalisieren (FOTO)

Berlin (ots) - Betriebsarztservice - ein Full-Service-Anbieter im Bereich

Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, der Unternehmen dabei hilft, den

Arbeitsschutz ihrer Mitarbeiter zu verbessern - hat in seiner Series A-2

Finanzierung 6,8 Millionen Euro erhalten. Angeführt wurde die Runde von IMPACT

Partners, der führenden französischen Investmentplattform für Impact

Investments. Christoph Tismer, CEO und Oliver Schmied, Head of Strategy, freuen

sich, mit IMPACT einen neuen Investor zu begrüßen. Der bestehende Investor

Heartbeat Labs beteiligte sich über die Konvertierung bestehender Wandeldarlehen

ebenfalls an der Runde.



Das frische Kapital wird dem Unternehmen dabei helfen, sein Praxisnetzwerk

organisch und anorganisch zu erweitern und eine digitale BGM-Plattform

aufzubauen, um den Zugang zu Gesundheit, Sicherheit und Psychologie am

Arbeitsplatz für alle Arbeitnehmer in Deutschland und darüber hinaus zu

demokratisieren.