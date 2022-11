Italiens Fujitsu-Partner Finix setzt auf KI-Dialogsoftware von Spitch / Jüngste Kooperation steht in einer ganzen Reihe internationaler Erfolge von Spitch im Jahr 2022

Rom/Zürich (ots) - Der nationale Vertriebspartner von Fujitsu in Italien, Finix

Technology Solutions, und der Schweizer Sprachspezialist Spitch sind eine

weitreichende Allianz für den italienischen Markt eingegangen. Demnach wird

Finix die KI-basierte Sprach- und Textdialogsoftware von Spitch in seine "Finix

Artificial Intelligence Suite" (FAIS) integrieren.



Für Spitch steht die jüngste Kooperation in einer Reihe von internationalen

Erfolgen in letzter Zeit. So entschieden sich 2022 beispielsweise die

Fluggesellschaft Etihad aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, der

spanisch-italienische Versicherungskonzern Groupe Reale und Omantel, die

führende Telekommunikationsgesellschaft im Oman, für Spitch. Im

deutschsprachigen Raum konnte Spitch 2022 unter anderem Großaufträge von der

Basler Versicherung, der Versicherungskammer Bayern (VKB) und der Volksbank

Mittelhessen verbuchen.