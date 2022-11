BERENBERG stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für RWE von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Energiekonzern sei optimal positioniert, um die Energiekrise zu meistern und von der globalen Energiewende zu profitieren, schrieb Analyst Andrew Fisher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibe sein "Top Pick" in der Branche. Das geänderte Kursziel begründete er mit einigen Anpassungen in seinem Modell, darunter die Übernahme von Con Edison CEB./tih /glVeröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2022 / 17:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 41,57EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andrew Fisher

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m