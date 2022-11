FRANKFURT (dpa-AFX) - Auf eine Phase der Konsolidierung hat der Dax am Dienstag zeitweise deutlichere Kursgewinne folgen lassen. Der deutsche Leitindex erreichte mit 14 485 Zählern den höchsten Stand seit viereinhalb Monaten. Gegen Mittag stand noch ein Plus von 0,28 Prozent auf 14 419,51 Punkten zu Buche. Der MDax der mittelgroßen Werte notierte mit plus 0,07 Prozent auf 25 565,09 Zähler. Der EuroStoxx 50 als Leitbarometer der Eurozone gewann 0,2 Prozent.

Neue Impulse gab es allerdings kaum und sie könnten auch im weiteren Wochenverlauf ausbleiben, denn in den USA findet am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertages kein Handel und am Freitag nur ein verkürzter Handel statt. Der Charttechnik-Analyst Marcel Mußler geht deshalb davon aus, dass an der Börse hierzulande weitere Konsolidierungstage kommen könnten.