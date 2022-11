"Ashburner's Premium GIN" - NFT Edition

--------------------------------------------------------------

Wien (ots) - Mit NFC Chip und NFT in die digitale Welt eintauchen und dennächsten Gin mitentwickelnDas österreichische Startup "Ashburner's Premium GIN" stellt edle Gin-Liköre inWien her. Jetzt wird eine limitierte Ausgabe von 999 Flaschen in der neuenEdition Acerola veröffentlicht. Diese überzeugt nicht nur geschmacklich, sondernauch mit innovativen digitalen Features: Mit der Gin-Flasche erhält man auch einNFT. Dieser digitale Zwilling in der Blockchain ermöglicht den Käufern dieMöglichkeit, interaktiv an Unternehmensentscheidungen mitzuwirken und vonexklusiven Community Vorteilen zu profitieren. Zusätzlich ist die Flasche miteinem NFC-fähigen Chip gesichert und verifiziert die Echtheit des Produktes.ASHBURNERS Premium GinDie Ashburners GmbH wurde 2021 während des Lockdowns als "Schnapsidee"gegründet. Heute produziert das österreichische Kleinunternehmen, rund umGründer Wolfgang Aschenbrenner, eine Reihe von ginhaltigen Spezialitäten. Diesesind geprägt von der Qualität des regionalen Anbaus, mühevoller Handarbeit imSmall-Batch-Verfahren, einer dreifachen Destillation und einerGeschmacksvielfalt, die ihres gleichen sucht. Die Palette umfasst mittlerweileGin-Liköre der Sorten: Earl Grey, Raspberry, Rose, Violet, Praline, Gingerbread,Mint, Apple , Lavender, Cherry und Chilli.Aus NFT wird NFGinNFTs (non fungible token) sind von Natur aus unveränderbar, eindeutig undfälschungssicher. Diese Attribute werden mithilfe eines eingearbeitetenverschlüsselten NFC-Chips auf die physische Flasche übertragen. Hält ein Käufersein Smartphone an das Etikett der Flasche, öffnet sich dieEchtheitsverifikation sowie genauere Produktinformationen für mehr Transparenz."NFC Chips auf wertvollen Spirituosen zur Produktverifizierung sind state of theart. Eine Weltneuheit ist aber das wir viele interaktive Goodies in den Chipgepackt haben. Vom Stimmrecht für neue Geschmacksrichtungen, bis zu Tickets fürexklusive Tastings zu denen nur die Besitzer der NFTs eingeladen werden." -Klaus-Michael PETER, Chief Gin OfficerWas Gin in der Blockchain verloren hat"Mit dieser Sonderedition möchten wir uns bei unserer Community bedanken und sieaktiv in unser Unternehmen einbinden. Mit dieser digitalen Innovation bieten wirunseren Kunden neben mehr Transparenz und Sicherheit auch exklusive Vorteile.Jeder Besitzer eines Ashburner's NFT Ginlikörs bekommt ein Stimmrecht zurBestimmung der nächsten Geschmacksrichtungen." - Wolfgang Aschenbrenner, CEO