LEIFERDE (dpa-AFX) - Nach dem schweren Unfall zweier Güterzüge im Landkreis Gifhorn erschwert die Kälte die Arbeit der Einsatzkräfte. Am späten Montagabend sei das Abfackeln des explosiven Propangases aus einem umgestürzten Kesselwaggon zwischenzeitlich gestoppt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher am Dienstag. Schließlich wurde seit dem Vormittag das Gas an einem Waggon weiter abgefackelt, an einem weiteren zunächst soweit wie möglich abgepumpt. Um das Propangas abfackeln zu können, muss es nach Angaben des Sprechers vom flüssigen in einen gasförmigen Zustand übergehen, dafür müssen die Waggons erwärmt werden.

Denn dann könne die Fackel deutlich mehr Gas verbrennen als derzeit, weil der Druck steige, erklärte der Sprecher. Noch im Laufe des Tages solle an einem weiteren Waggon eine zweite Fackel eingesetzt werden. Dafür müsse aber erst Gas abgepumpt werden, dies sei wegen der Schieflage der umgestürzten Wagen aber nur zur Hälfte möglich. Die Bahn habe ein Interesse daran, dass die Bergung "schnellstmöglich" beginne, allerdings sei der Zeitplan bis dahin unklar. "Es wird noch Tage dauern", sagte der Sprecher.