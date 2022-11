1NCE erweitert sein Führungsteam in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum

Köln (ots) -



- Nicolás Martinez-Fresno wird Senior Vice President, Business Development &

Sales, Europa

- Hitoshi Ono Senior Vice President für Japan und den asiatisch-pazifischen Raum

- 1NCE zieht weiterhin hochkarätige Talente mit Erfahrungen bei

Mobilfunkbetreibern und Softwareunternehmen an



1NCE, einziger Anbieter von Konnektivität und Software für das Internet der

Dinge (IoT) zu einer globalen Flat Rate, gibt die Ernennung zweier Senior Vice

Presidents zur weiteren Entwicklung und Umsetzung der strategischen Pläne des

Unternehmens in Europa und Asien-Pazifik (APAC) bekannt. Nicolás Martinez-Fresno

wurde zum Senior Vice President für Business Development & Sales, Europa,

ernannt, Hitoshi Ono zum Senior Vice President für Japan und APAC.





Martinez-Fresno wird die Vertriebs- und Vertriebsunterstützungsteams desUnternehmens leiten und ausbauen, um ein starkes Engagement für Kunden undPartner zu fördern. Ono wird die Expansion des Unternehmens in der Regionleiten, einschließlich der strategischen Partnerschaft mit SoftBank(https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2022/20221026_02/) , um dieDienstleistungen von 1NCE exklusiv in 19 APAC-Märkten zu vermarkten.Martinez-Fresno ist erfahrener internationaler Vertriebsleiter mit mehr als 20Jahren Erfahrung in der Leitung von Unternehmensbereichen namhafterTechnologieunternehmen in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und demasiatisch-pazifischen Raum. Von 2014 bis 2021 war er in verschiedenen leitendenPositionen bei Vodafone Global Enterprise tätig, zuletzt als Global Director forBusiness Solutions Sales, Industry Consulting and Innovation. Dort war er fürden globalen strategischen Servicevertrieb mit Fortune-1000-Kundenverantwortlich und betreute einen Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro.Davor war er bei Vodafone Director für Südeuropa, den Nahen Osten und Afrika.Martinez-Fresno arbeitete außerdem von 2002 bis 2013 in verschiedenen Funktionenbei Telefónica und von 1997 bis 2002 bei Alcatel."Ich bin von Nicolás Martinez-Fresno beeindruckt, seit er vor mehr als zehnJahren bei Vodafone angefangen hat, und war sofort begeistert, als ich hörte,dass er offen für einen Wechsel zu 1NCE ist. Er wird eine große Bereicherungsein, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass unsere erste operative Regionweiterhin auf höchstem Niveau erfolgreich ist", sagte Ivo Rook, COO von 1NCE.Ono hat 25 Jahre lang in der Geschäftsentwicklung und im Sales AccountManagement für eine Reihe von Blue-Chip-Technologiemarken gearbeitet, darunter Cisco , Hewlett-Packard, Panasonic und Vodafone. Er verfügt über einzigartige