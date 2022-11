Therapieberufe in Kliniken fordern eigenes Budget / Finanzierung der stationären therapeutischen Versorgung für die Zukunft sicherstellen

Frechen (ots) - "Die anstehenden Veränderungen im Krankenhausfinanzierungssystem

und die Konkretisierung des Pflegebudgets in Kliniken sorgen aktuell für Unruhe

in zahlreichen Professionen. Nach der Novellierung der Finanzierung von Pflege

und Geburtshilfe und den anstehenden Veränderungen im aktuellen DRG-System sind

zahlreiche weitere Berufsgruppen in großer Sorge, dass ihre wichtige Arbeit

nicht ausreichend finanziert wird", erklärt Uta Köpcke vom Verband der

Diätassistenten e. V. (VDD).



Für die Finanzierung von Stellen in den Bereichen Logopädie, Ergotherapie,

Physiotherapie und Diätetik in Kliniken gebe es bisher keine eigene Regelung,

allenfalls indirekt durch die Festschreibung von therapeutischen Leistungen

innerhalb von Komplexleistungen im Rahmen einzelner Fallpauschalen, so Birthe

Hucke vom Deutschen Verband Ergotherapie (DVE). Darüber hinaus fehle ein

verbindlicher Personalschlüssel.