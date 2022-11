PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europäische Aktien haben sich am Dienstag wieder von den leichten Abgaben am Vortag erholt. Das Geschäft verlief dabei in ruhigen Bahnen. Der EuroStoxx 50 legte am Mittag um 0,22 Prozent auf 3917,92 Punkte zu. Der französische Cac 40 stand zeitgleich 0,1 Prozent höher bei 6640,96 Punkten. Der britische FTSE 100 profitierte unterdessen von der Stärke der Öl- und Rohstoffwerte. Der Index stieg um 0,78 Prozent auf 7434,31 Punkte.

Der Handel gestaltet sich erneut vorsichtig. "In Anbetracht der bevorstehenden Feiertage in Japan und in den USA zeigen sich die Marktteilnehmer eher defensiv und zurückhaltend", so Marktexperte Andreas Lipkow. Für Impulse könnten anstehende Reden von Mitgliedern der US-Notenbank sorgen. Zuletzt hatten US-Notenbankvertreter die Hoffnungen auf einen weniger strikten geldpolitischen Kurs gedämpft und die Notwendigkeit der Inflationsbekämpfung hervorgehoben, wie Analyst Pierre Veyret vom Broker ActivTrades betonte.