Seit Anfang 2022 müssen zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichtete Unternehmen erstmals auch Angaben zur sogenannten EU-Taxonomie machen, also "grüne" Kennzahlen veröffentlichen. Dazu zählen "grüne" Umsätze sowie Investitions- und Betriebsausgaben. Außerdem werden diese Kennzahlen ab 2024 voraussichtlich nicht nur berichts-, sondern auch prüfungspflichtig - und es werden weitere Berichtsthemen hinzukommen. Unternehmen müssen also davon ausgehen, dass der Aufwand für die Berichterstattung gemäß der EU-Taxonomie weiter steigen wird.

PwC Deutschland wollte wissen, wie die Unternehmen die Implementierung der EU-Taxonomie gemeistert haben, und hat dazu insgesamt 170 Unternehmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden sowie neun Großbanken aus acht europäischen Ländern befragt. Denn auch für die Banken gewinnt die nichtfinanzielle Berichterstattung an Relevanz: Sie haben eine wichtige Funktion, um den "Green Deal" der Europäischen Union umzusetzen und müssen unter anderem die "Green Asset Ratio" angeben, also den Anteil "grüner" Kredite bzw. Investments in ihrem Portfolio.



Etwa jedes zweite Unternehmen hat mit der Konformitätsberichterstattung begonnen

Ein zentrales Ergebnis: Knapp die Hälfte der Unternehmen (48 Prozent) hat bereits mit der Konformitätsberichterstattung zur EU-Taxonomie begonnen. Nadja Picard, Global Reporting Leader bei PwC Deutschland, sagt: "Das ist ein guter Wert, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand mit der Umsetzung verbunden ist." Diesen schätzen nur 13 Prozent der taxonomieerfahrenen Unternehmen als gering ein, 54 Prozent halten ihn für mittelgroß.



46 Prozent gehen außerdem davon aus, dass sie für die Berichterstattung zusätzliches Personal einsetzen müssen. Und sechs von zehn Befragten mussten bereits auf externe Unterstützung zurückgreifen, um ihren Berichtspflichten nachzukommen. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass viele Unternehmen den Umsetzungsaufwand für die EU-Taxonomie häufig noch unterschätzen, zum Teil massiv. Zusätzliche Berichtsthemen und die Konformitätsprüfung werden ihn weiter erhöhen", sagt Nadja Picard und ergänzt: "Unternehmen sollten die erforderlichen Ressourcen unbedingt zügig freigeben oder beschaffen, um späteren Zusatzaufwand zu vermeiden."