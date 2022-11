Avenga erweitert den Geltungsbereich seiner ISO/IEC 27001-Zertifizierung für Informationssicherheit (FOTO)

Köln (ots) - Der globale IT-Dienstleister Avenga hat die ISO/IEC

27001:2013-Zertifizierung für sein an wichtigen Standorten implementiertes

Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) erhalten. Der unabhängige

Anbieter von Audit- und Zertifizierungsdienstleistungen MSECB führte das

umfassende Auditverfahren und die Zertifizierung durch. Avenga Germany, Avenga

Malaysia und das im letzten Jahr erworbene Unternehmen "Perfectial powered by

Avenga" haben ihr ISMS erfolgreich in die globale Avenga Gruppe integriert und

wurden nun zertifiziert.



Die ISO/IEC 27001:2013-Zertifizierung wurde von der International Organization

for Standardization (ISO) eingeführt und umfasst eine Reihe bewährter Verfahren

und Kontrollen für Cybersicherheitsrisiken. Sie legt den Schwerpunkt auf die

Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Daten und ist weithin als der

Goldstandard für ISMS anerkannt. Organisationen, die die ISO/IEC

27001:2013-Zertifizierung erhalten, bestätigen damit, dass sie strenge

Sicherheitsstandards zum Schutz sensibler Daten befolgen und die notwendigen

Ressourcen für kontinuierliche Verbesserungen bereitstellen.