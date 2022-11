Neufassung des Kirchlichen Arbeitsrechts

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bonn (ots) - Die Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands (VDD)hat heute (22. November 2022) mit der erforderlichen Mehrheit eine Neufassungdes Kirchlichen Arbeitsrechts in Form der "Grundordnung des kirchlichenDienstes" als Empfehlung für die deutschen (Erz-)Bistümer beschlossen. Sie löstdie Grundordnung vom 27. April 2015 ab, die nach einigen Jahren einer Evaluationunterzogen wurde. Die Artikel der Grundordnung bilden die rechtliche Grundlageder Arbeitsverfassung der katholischen Kirche in Deutschland. Sie gilt für dierund 800.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der katholischen Kirche undihrer Caritas.Die dazu eingerichtete bischöfliche Arbeitsgruppe "Arbeitsrecht" hatte denAuftrag, den institutionen-orientierten Ansatz für das kirchliche Arbeitsrechtweiterzuentwickeln. Anfang Mai dieses Jahres hat sie erste Entwürfe für einenNorm- und einen Begleittext zur Novellierung der "Grundordnung des kirchlichenDienstes" vorgelegt. In ein breit angelegtes Beteiligungsverfahren wurden vielerelevante Akteure des kirchlichen Dienstes einbezogen - so dieBundesarbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen, derArbeitsrechtsausschuss der Zentral-KODA, die Personalwesenkommission des VDD,die Deutsche Ordensobernkonferenz, der Deutsche Caritasverband und dieArbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen. Da auf dem Synodalen Weg in ersterLesung bereits ein Handlungstext zur Grundordnung beraten worden war, dermittlerweile in zweiter Lesung verabschiedet worden ist, wurde auch eines derSynodalforen um Rückmeldung gebeten. Darüber hinaus gingen bis Ende August 2022über 100 Rückmeldungen von Gremien, Institutionen und Interessenverbänden ein.Die Resonanz auf den Entwurf fiel insgesamt positiv aus. Dabei wurde neben derBeteiligungsmöglichkeit inhaltlich insbesondere der neueinstitutionenorientierte Ansatz begrüßt.Die jetzt verabschiedete Neuordnung umfasst zwei Dokumente: den Normtext zur"Grundordnung des kirchlichen Dienstes" und die zugehörigen "BischöflichenErläuterungen zum kirchlichen Dienst". Wesentliche Inhalte und Neuerungen beiderTexte sind:Die Grundordnung ist als "Verfassung des kirchlichen Dienstes" konzipiert. DerNormtext enthält nicht nur spezifisch arbeits- oder dienstrechtliche Regelungen,sondern insbesondere auch zentrale Aussagen zu den Strukturmerkmalen undGrundprinzipien des kirchlichen Dienstes und wesentlicher Kennzeichenkatholischer Identität.In ihrer Neufassung gilt die Grundordnung für alle Handlungsfelder des