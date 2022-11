Studie Teuerung durch Einkäufe am Black Friday entgegenwirken

Wien (ots) - Fast 90 Prozent der Konsumenten rechnen mit weiter steigenden oder

konstant hohen Preisen für Konsumprodukte im kommenden Jahr.



Laut einer aktuellen Markterhebung der Black Friday GmbH mit rund 1.512

deutschen Konsumenten rechnen fast 90 Prozent der Befragten mit weiter

steigenden oder konstant hohen Preisen für Konsumprodukte im kommenden Jahr. Die

hohe Inflation verändert bereits jetzt das Einkaufsverhalten. Es wird bewusster

eingekauft, mehr auf einzelne Preise geachtet, vermehrt Schnäppchen und gezielt

bei Verkaufsaktionen wie beim Black Friday gekauft. 63 Prozent der Konsumenten

befürchten, dass aufgrund gestiegener Energiepreise sowie Lieferproblemen auch

ihre geplanten Einkäufe davon betroffen sein könnten. So rechnet ein Großteil

damit, dass gewünschte Produkte teurer als erwartet oder nicht verfügbar sind

und dass Händler geringere Rabatte als in den letzten Jahren gewähren werden. 82

Prozent planen am Black Friday Sale teilzunehmen. Bereits zum zehnten Mal findet

die Verkaufsveranstaltung auf der Plattform http://www.blackfridaysale.de/ am

Donnerstag, 24. November ab 19:00 statt.



Die stark steigenden Kosten verändern das Konsumverhalten. Die Black Friday GmbH

analysiert mit ihrer jährlichen Markterhebung die Einstellungen zur

Verkaufsveranstaltung sowohl von Konsumenten als auch von Händlern.