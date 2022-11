Angst vor Zwangsversteigerung: ein Kredit der KVB-Finanz sorgt für schnelle Hilfe

Limburg (ots) - Steigende Energie- und Lebensmittelpreise aufgrund der rekordverdächtigen Teuerungsrate und höhere Zinsen bei Immobilienfinanzierungen stellen für Kreditnehmer eine enorme Herausforderung dar. Sind sie finanziell überfordert, droht im schlimmsten Fall die Zwangsversteigerung. Doch so weit muss es erst gar nicht kommen.



In den vergangenen Jahren konnten Immobilienkäufer von historisch niedrigen Finanzierungen profitieren, bei denen Zinssätze von einem Prozent über zehn oder mehrere Jahre hinweg keine Seltenheit waren. Das hat sich inzwischen geändert und der durchschnittliche Zinssatz liegt derzeit bei 3,6 Prozent. Besondere Herausforderungen für Kreditnehmer eines Immobiliendarlehens ergeben sich jedoch vor allem durch aktuelle globale Entwicklungen. Bereits während der Corona-Pandemie sahen sich etliche Bauherren mit steigenden Baupreisen konfrontiert, die infolge des Ukraine-Konflikts zusätzlich befeuert wurden. Auch die wachsende Inflation, die im Oktober 2022 die 10-Prozent-Marke überschritten hat, und die Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank EZB wirken sich langfristig auf Immobilienfinanzierungen aus. Nicht nur, dass die Zinsen weiter steigen dürften, immer mehr Verbraucher haben Angst vor einer drohenden Kreditkündigung und Zwangsversteigerung ihrer Immobilie, sollten sie laufende Kreditraten nicht mehr stemmen können. Das liegt nicht zuletzt auch an den höheren Energie- und Lebensmittelpreisen, die sich nachhaltig auf das monatlich zur Verfügung stehende Haushaltsbudget auswirken. Um die finanziellen Herausforderungen meistern und die Immobilie halten zu können, kann ein Kredit für schnelle Hilfe sorgen.



Drohende Zwangsversteigerung frühzeitig erkennen und gegensteuern

Verschlechtern sich die Vermögensverhältnisse eines Kreditnehmers und bleiben eine oder mehrere Kreditraten unbezahlt, kann das zur Vertragskündigung und am Ende sogar zur Zwangsversteigerung führen. Zusätzlich zu Inflation und steigenden Lebenshaltungskosten können unter anderem Arbeitsplatzverlust, Krankheit, Kurzarbeit, Trennung bzw. Scheidung, leichtfertig aufgenommene Kredite oder nicht ausreichend vorhandene Rücklagen mögliche Gründe für eine finanzielle Überforderung sein. Bei notleidenden Krediten ist die Zwangsvollstreckung des Hauses eine Möglichkeit für Kreditinstitute, aus dem Erlös bestehende Geldforderungen vollkommen oder teilweise zu begleichen. Das Verfahren der Zwangsversteigerung ist im Zwangsversteigerungsgesetz (ZVG) geregelt, wobei der Verwertung der Immobilie zunächst die Kündigung des Kreditvertrages durch das Kreditinstitut vorausgeht, die an die SCHUFA gemeldet wird. In den weiteren Schritten wird der Verkehrswert der Immobilie festgesetzt, ein Versteigerungstermin festgelegt und ein Zwangsversteigerungsvermerk im Grundbuch eingetragen.