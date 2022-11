Nachdem Uniper bei 42,45 Euro sein letztes markantes Verlaufshoch Ende 2021 markiert hatte, kam es mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem beispiellosen Kurssturz zunächst auf 16,05 Euro, nach einer Zwischenerholung zurück an 25,18 Euro stürzte das Papier schließlich auf 2,55 Euro ab. Seit Mitte September versuchte die Aktie sich an einem Boden, der zusehends gelang und dem Papier im Anschluss deutlichen Auftrieb verlieh. Da darf man als Anleger gespannt sein, wo die Reise noch hingeht, zumal Uniper nun an einem ersten wichtigen Horizontalwiderstand notiert.

8,22 EUR im Fokus

Der raketenhafte Kursanstieg zurück an 8,22 Euro und somit einen Horizontalwiderstand aus Sommer dieses Jahres hat die Aktie merklich ausgebremst, weitere Zugewinne können erst darüber abgeleitet werden, dies sollte allerdings mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs darüber bestätigt werden. Nur in diesem Szenario ließe sich dann weiteres Kurspotenzial an 12,63 und womöglich noch in dem Bereich von rund 15,00 Euro und dem EMA 50 ableiten. Natürlich muss man hier kaum erwähnen, dass es sich um ein äußerst riskantes Investment handeln würde. Unterstützungen findet die Uniper-Aktie bei derzeit 6,45 und darunter bei 5,60 Euro vor.