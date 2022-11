Seite 2 ► Seite 1 von 8

Köln (ots) -- Das lokal emissionsfreie Multifunktions-Fahrzeug mit serienmäßig achtSitzplätzen überzeugt durch große Vielseitigkeit, attraktives Design undPremium-Ausstattungsdetails- Vollelektrischer E-Tourneo Custom ist das Flaggschiff der neuen TourneoCustom-Baureihe - bis zu 370 Kilometer Reichweite, Ladegeschwindigkeit bis zu125 kW- Neue Tourneo Custom-Generation ist eine der Baureihen im neuen Produktangebotvon Ford für aktive Familien, die das Naturerlebnis suchen, und mehr als fünfSitzplätze sowie einen flexiblen Innenraum benötigen- Zur neuen Tourneo Custom-Modellgeneration gehören auch einPlug-in-Hybrid-Modell sowie EcoBlue-Dieselversionen in drei Leistungsstufenund mit zwei Allrad-Optionen- Hochwertige Ausstattungsdetails inklusive flexiblen Sitz-Layouts, elektrischenSchiebetüren und einem Sound-System von B&O- Neuer Tourneo Custom rollt gemeinsam mit dem Transit Custom im türkischen FordOtosan-Werk Kocaeli vom Band und ab Mitte 2023 zu europäischen KundenDie nächste Generation des Tourneo Custom* steht unter Strom: Ford Propräsentiert mit dem neuen E-Tourneo Custom das vollelektrische Top-Modell seinererfolgreichen Baureihe, die sich unter freizeitaktiven Familien und gewerblichenKunden gleichermaßen großer Beliebtheit erfreut. Das lokal emissionsfreieMultifunktions-Fahrzeug, angesiedelt im 1-Tonnen-Nutzlast-Segment, basiert aufeiner neu entwickelten Plattform und bietet bis zu acht Personen souverän Platz.Es vereint hohen Federungs- und Geräuschkomfort mit einemkraftvoll-geschmeidigen Antrieb. Die angestrebte Reichweite beträgt bis zu 370Kilometer1. Zu den Premium-Ausstattungsdetails gehören unter anderem einultra-flexibles Befestigungssystem für die hinteren Sitze, berührungsfrei auf-und zugleitende Schiebetüren, ein leistungsstarkes Sound-System von B&O2,digitale Schlüsselkarten und ein großflächiges Panorama-Glasdach - sowie eineinnovative Neigungsverstellung für das Lenkrad, die sich in eine praktischeHalterung für den Laptop verwandelt oder als kleiner Tisch dient, wenn dasFahrzeug parkt. Die Markteinführung des neuen E-Tourneo Custom in Deutschlandist für Mitte 2023 geplant. Die Verkaufspreise und Ausstattungsdetails gibt Fordrechtzeitig bekannt.Tourneo Custom-Baureihe steht für Freiheit und AbenteuerDer neue Tourneo Custom ist eine der ersten Baureihen von Ford, die für dieNeupositionierung der Marke stehen. Der Schlüsselbegriff lautet "AdventurousSpirit - Lust am Abenteuer": Ford setzt in Europa künftig auf Werte wie Freiheitund Abenteuer sowie auf hochemotionale Fahrzeuge. Ford will seinen Kunden eine